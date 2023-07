Zu einem Brand, der einen Großeinsatz der Feuerwehr nach sich zog, kam es am Freitag (21. Juli) in Gransee. Das Feuer brach in einem Wohn- und Geschäftshaus – ehemals Haus Sühring – in der Rudolf-Breitscheid-Straße mitten in der Innenstadt aus. Knapp 80 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Gegen 15 Uhr lief der Einsatz bei der Polizei ein, heißt es auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Oberhavel in Oranienburg. Zu den genauen Umständen wird noch ermittelt. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Anwohner kann sich retten

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte offenbar ein Bewohner des Hauses den Brand. Er konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. „Es wurde niemand verletzt.“ Die Feuerwehr rückte mit einem Großangebot aus. Der Dachstuhl stand in Flammen. Warn-Apps wiesen auf die Rauchentwicklung hin.

Der Teil der Innenstadt wurde gesperrt. Aus umliegenden Häusern wurden als Sicherheitsvorkehrung Menschen evakuiert, sollten die Flammen übergreifen. Inzwischen scheint das Feuer unter Kontrolle zu sein.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die kriminaltechnischen Arbeiten werden beginnen, sobald der Brand gelöscht und der Brandort abgekühlt ist. Es müsse klar sein, dass keine Einsturzgefahr besteht. „Die Sicherheit für die Ermittler muss hergestellt werden“, heißt es aus der Polizeiinspektion Oberhavel.