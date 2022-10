Brückenbau in Zehdenick

Schon viele Szenarien sind durchgespielt worden, wenn in einem Zehdenicker Ortsteil 2024 die Brücke mitten im Dorf erneuert werden muss. Selbst die Feuerwehr und der Notarzt kommen dann nicht mehr innerhalb der Hilfsfristen am Einsatzort an. Wie das Problem trotzdem gelöst werden soll.