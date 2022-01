Steht am Abend des 13. Februar 2022 tatsächlich der Sieger der Bürgermeisterwahl in Zehdenick fest? Das hängt ganz entscheidend davon ab, ob sich genügend Wählerinnen und Wähler an der Wahl beteiligen und das gesetzlich vorgeschriebene Quorum erreichen werden kann. Trotz allem hatte Wahlleiter...