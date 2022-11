Die Schleusenbrücke in Fürstenberg/Havel und die Brücke über die Eisenbahnstrecke (RE5) kurz in Drögen sind in die Jahre gekommen. Die maroden Übergänge sind viel befahrene Teile der B96. Für beide Brücken liegen nun die Abriss- und Neubaupläne vor. Schon im April wurde der Schwerlastverke...