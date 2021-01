Die Zahl der neu mit dem Coronavirus infizierten Oberhaveler ist im neuen Jahr 2021 in Zehdenick (ZD) von 185 um 58, im Amt Gransee (GS) von 165 um zwölf, im Löwenberger Land (LL) von 116 um sechs Menschen sowie in Fürstenberg (FB) von 38 um keine Person gestiegen. Zudem sind an jedem Tag des Jah...