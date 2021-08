Nachdem im August 2010 das mittelalterliche klösterliche Brauhaus in Himmelpfort bis auf die Grundmauern niederbrannte, war guter Rat teuer. Die Ruine verwahrloste, was auch an einer komplizierten Eigentümerstruktur lag. Der einige Jahre nach dem Brand gegründeten „Bürgerstiftung Kulturerbe Himmelpfort“ gelang es jedoch, das Problem zu lösen. Und obwohl bis zum Abschluss der Bauarbeiten noch einige Zeit ins Land gehen wird, stellt dieser...