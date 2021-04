Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos wird in der Region sukzessive erweitert. Nachdem bereits die Kommune einen entsprechenden Auftrag vergeben hat, um am Kirchplatz in Gransee – an der Ecke Baustraße/Kreustraße – eine Ladesäule zu errichten, sollen nun auch in Bahnhofsnähe Möglichkeite...