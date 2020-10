Plötzlich gingen die Lichter aus. Der Kühlschrank brummte nicht mehr und der Geschirrspüler verstummte. Stromausfall. Durch heftige Windstöße ist gegen 10 Uhr am Mittwoch in Bergsdorf ein Baum in eine Mittelspannungs-Freileitung des Energieversorgers E.DIS gefallen und hat dabei Leiterseile vol...