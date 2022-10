Tobias Rast betreibt in Schönermark einen Recyclinghof plus Containerdienst. 1990 war das Unternehmen von seinem Vater Reinhard gegründet worden. Die Euphorie der Wendezeit ist längst verflogen. Was sich wirtschaftlich jetzt abspielt, hätte Tobias wohl zögern lassen, das Unternehmen des Vaters ...