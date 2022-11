Von weit her kommen die Gäste, wenn sie das Außergewöhnliche suchen. Janz weit draußen, also jwd, liegt das Restaurant, in einem Ortsteil der Stadt Zehdenick, für das Feinschmecker schon mal längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Wer rechnet schon damit, dass es mitten im Wald eine angesagte Adr...