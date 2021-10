Himmelpfort ist immer eine Reise wert. Das Urlauberidyll hat aber besonders am Jahresende eine Menge Attraktionen zu bieten. Im besten Sinne lässt sich sagen: In Himmelpfort geht die Post so richtig ab, wenn andere Urlauber-Regionen den Winterschlaf antreten. Dank des Weihnachtspostamtes. Klare Sac...