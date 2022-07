So idyllisch der Blick über den Geronsee ist, so unheimlich ist das Gewässer inzwischen geworden: Nicht nur der Wasserspiegel ist in der jüngsten Trockenperiode um etwa 40 Zentimeter zurückgegangen. Eine dicke Schlammschicht bedeckt den Grund des Sees. Die Behörden hatten bereits vor hundert Ja...