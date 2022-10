Frust in Löwenberg und Umgebung: an vielen Schulen herrscht Lehrermangel. Die unbesetzten Stellen führen immer wieder zum Ausfall von Unterricht. Ein Problem, das sich auch in den Ergebnissen aus der großen Umfrage „Familienkompass“ zeigt. An der Libertasschule in Löwenberg ist die Situation...