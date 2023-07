Turnhalle wird für Aufnahme vorbereitet – was der Landkreis plant

Flüchtlinge in Zehdenick

Der Zustrom an Geflüchteten in den Landkreis Oberhavel hält an. Die Aufnahmekapazität schwindet zusehends. Deshalb sieht sich der Kreis veranlasst, die erste Turnhalle für die Aufnahme vorzubereiten.