Auch das Handwerk ist auf neue Ideen angewiesen, will es am Markt bestehen und neue Kundschaft locken. Da bildet die 135 Jahre alte Bäckerei Stadige in Bergsdorf mit ihrer Chefin Sandra Kiesewetter keine Ausnahme. Vor einigen Wochen machte die 49-Jährige Bekanntschaft mit Sissy Kalmutzke aus Zehde...