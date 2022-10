Das alte Armeegelände in Osterne war in mancherlei Hinsicht ein idealer Standort für das Technische Hilfswerk (THW). Die Ehrenamtler des Ortsverbandes Gransee konnten in den ruinösen Kasernenbauten vorzüglich trainieren. Doch die Unterkunft war miserabel und nicht mehr zeitgemäß. Jahrelang wur...