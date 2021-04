Es wird zunehmend konkreter. Am Donnerstag präsentierte die Granseer Amtsverwaltung nun im Stadtentwicklungsausschuss öffentlich die Pläne in Sachen Bahnhofsquartier, auch wenn diese sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden. Zwischen dem Aldi-Markt an der B 96 und der Bahnstrecke soll d...