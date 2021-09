Es macht schon etwas her, das neue Gemeindezentrum in Baumgarten. Der Neubau hat sich bestens ins Dorf eingepasst und macht die alte Gaststätte, die vorher dort stand, vergessen. Lange Jahre hat es für die Baumgartener gedauert, bis am Sonnabend endlich zur offiziellen Eröffnung eingeladen wurde....