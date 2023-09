Wird Fürstenberg bis zum Jahr 2025 die einzige Stadt in Deutschland sein, die bedingungslosen Internetzugang für alle bietet? Umsonst, in allen Winkeln der Stadt und ihren Ortsteilen verfügbar machen, das will der Verein Versteh-Bahnhof Havel:lab. Und doch macht sich schon bei der ersten Projektv...