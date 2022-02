Ein Tag der Gegensätze begann am frühen Donnerstagmorgen für Maryna Kruschel. Als Staatlich anerkannte Erzieherin arbeitet sie in der Kita in Bredereiche. „Wir hatten Fasching.“ Und das an einem Tag, an dem in ihrem Heimatland der Krieg ausbrach. Dass Russland einen Großangriff auf die Ukrai...