Die Polizei informierte am Mittwoch, 19. April, über den Fund einer Leiche in Gransee. Bei der Toten handelt es sich um eine Frau. Diese lag in einer Wohnung im Ortszentrum. Auf Nachfrage informierte die Polizei über den Stand der Ermittlungen.

Eine Gerichtsvollzieherin war am Montag, 17. April, in der Oranienburger Straße im Einsatz, um die Wohnung einer Frau zu räumen. Da es aus der Wohnung keinerlei Reaktion gab, wurde ein Schlüsseldienst informiert. Dann wurde der grausame Fund gemacht, wie Christian Siewert von der Polizeidirektion Nord bestätigte.

Identität noch nicht geklärt

Die Leiche sei stark mumifiziert gewesen. Ob es sich um die Mieterin der Wohnung handelt, ist noch unklar. Da die Leiche wohl länger als sechs Monate in der Wohnung lag und stark mumifiziert sei, könne noch nichts über die Identität gesagt werden.

Knochen würden aber darauf hindeuten, dass es sich um eine weibliche Person handelt. Auch zur Todesursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Die sterblichen Überreste wurden der Rechtsmedizin in Potsdam übergeben. Die Ermittlungen dauern an. Klar ist laut Christian Siewert jedoch, dass die an der Anschrift gemeldete Person nicht als vermisst gemeldet wurde. Auch von Nachbarn hätte es in dieser Hinsicht bislang keine Informationen gegeben.