Harald Hillebrand ist tot. Der 62-jährige Kraatzer starb bereits am 20. April, wie erst jetzt bekannt wurde. Viele Jahre arbeitete er als Kriminalist, ab 1992 war er als Ausbilder für Kriminalbeamte tätig, ab 1997 dann Verwaltungsbeamter in Gransee, und zwar in der Bußgeldstelle. Aber auch als I...