Vor sieben Jahren brach in Fürstenberg eine neue Ära an: Das Projekt Bahnhofsgebäude wurde feierlich eröffnet. Auch Robert Philipp (parteilos, links), der Bürgermeister in Fürstenberg, gratulierte dem neuen Eigentümer, Dr. Tim Lehmann (rechts). Der Mobilitätsforscher hat seitdem zahlreiche Projekte angeschoben. Die Mobilitäts-App des Landes ist ganz nach seinem Geschmack. © Foto: Thomas Pilz