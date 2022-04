Wer kürzlich die Baustraße an der Kirche in Gransee befuhr, um dort zu parken, wurde eines Besseren belehrt. In der Woche vor Ostern guckten Autofahrer in die Röhre. Private Bauarbeiten, vor allem auch an der Straßenpflasterung sorgten dafür, dass einmal mehr eine große Anzahl von Parkplätze...