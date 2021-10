Geht in Zehdenick ein Feuerteufel um? Oder ist es reiner Zufall, dass die zuletzt bekannt gewordenen Großbrände in Klein-Mutz und Zehdenick allesamt an einem Mittwoch ausgebrochen sind? Auffallend auch: Es brannte meist nachmittags und abends. Zumindest bei den jüngsten Großbränden in Zehdenick...