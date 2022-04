Ein Wechselstromzähler zeigt den aktuellen Zählerstand in Kilowattstunden in einem Haushalt an. Dass selbst die Kommunen nun genau hinschauen müssen, wie rasch der Zähler die Ziffern verändert, war bislang nicht absehbar. Fürstenberg hat es aber schon beim Grundpreis schwer getroffen. © Foto: Hauke-Christian Dittrich