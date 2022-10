Noch stehen die Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall des 27-jährigen Kevin Bogenhardt bei Wolfsruh ganz am Anfang. Der Mittelfeldspieler vom SV Eintracht Gransee war im Dunkeln gegen einen Traktor geprallt. Die Polizei will in den nächsten Tagen Zeugen vernehmen. Wie ist der Stand der Ermittlungen?