In Zehdenick gab es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr. In der Castrop-Rauxel-Allee/Ecke Liebenwalder Ausbau stand ein Gebäude in Flammen. Um den Brand des zweieinhalbgeschossigen Hauses zu bekämpfen, waren auch Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden im Einsatz. Die Löscharbeiten waren gegen 7:30 Uhr beendet.

Die Ruine war unbewohnt

„Beim Objekt handelte sich um eine unbewohnte Ruine auf einer Freifläche“, berichtete Dörte Röhres, Sprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Dachstuhl habe in vollem Ausmaß (laut Angaben der Feuerwehr knapp 300 Quadratmeter) gebrannt, was zu starker Rauchentwicklung geführt habe.

Lautsprecherdurchsagen in der Nacht

Darüber wurden die Bewohner in den umliegenden Straßen am späten Dienstagabend per Lautsprecherdurchsagen informiert. „Sie sollten die Türen und Fenster geschlossen halten“, so Röhrs.

Höhe des Schadens nicht bekannt

Zur Brandursache und der Höhe des Schadens konnte sie noch keine Angaben machen. „Bislang wurde noch nicht der Besitzer ermittelt. Die Untersuchungen laufen.“