In Zehdenick leben seit dem Beginn des Jahres 2021 die meisten aktuell mit dem Coronavirus infizierten Nordoberhaveler. Zuvor hat es vom 18. bis zum 30. Dezember im Amt Gransee an jedem Tag mehr Infizierte als in Zehdenick gegeben. Die meisten Infizierten pro 1.000 Einwohner gibt es hingegen aktuell...