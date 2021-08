Ein Bäckerei-Unternehmer und seine ehemalige Ehefrau aus Neustrelitz sollen 1,3 Millionen Euro am deutschen Fiskus vorbei in die Schweiz geschafft haben. Sie und ihr mitangeklagter Steuerberater haben die Tat von Anfang an bestritten. Nach vier Monaten Verhandlung vor dem Landgericht Schwerin gibt...