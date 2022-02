In Oberhavel gab in der Nacht zum Donnerstag schwere Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst spricht von orkanartigen Böen mit Windstärke 11. In der Region laufen auch zur Stunde diverse Einsätze. Die Feuerwehren in Oberhavel sind im Stresstest. Es gibt neue Infos zur Sperrung der B 96 bei Gransee.