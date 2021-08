Urlaubszeit – Reisezeit, Zeit der Entspannung. Für die Mitarbeiter der Naturwacht Stechlin-Ruppiner Land gilt das leider nicht. Ein Mehr an Touristen, die aufgrund der Corona-Pandemie Ferien in Deutschland Auslandsreisen vorziehen, sorgt auch für mehr Konfliktstoff. Insbesondere auf einen Misstand am und auf dem Roofensee will Anke Rudnik, Gebietsleiterin der Naturwacht, hinweisen. Auch Einheimische könnten dazu beitragen, ihn einzudämmen, ...