Trinkwasser ist ein kostbares Gut: Um im Sinne der Allgemeinheit gut wirtschaften zu können, muss der Wasserbetrieb in Fürstenberg den krisenhaften Entwicklungen in der Wirtschaft Rechnung tragen. Was der jüngste politische Beschluss künftig für Kunden bedeutet, erläutert der Chef des städtischen Unternehmens. © Foto: PicturePoint.biz