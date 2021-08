Zwei Fahrer von Personenwagen sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag verletzt und anschließend beide im Krankenhaus in Oranienburg behandelt worden. Dies hat die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt. Anschließend ist es zu kleineren Staus auf der Ortsdurchfahrtsstraße in dem Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land gekommen. Außerdem ist bei dem Zusammenstoß, laut Angaben der Polizei, hoher Sachschaden entstanden.

Fahrer gibt Ursache selbst a...