Auf der L23 zwischen Templin und Ahrensdorf stießen am Nachmittag des 24. November zwei Autos frontal zusammen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein VW Transporter auf die Gegenfahrbahn, auf der diesem ein Skoda Yeti entgegenkam.

Die Fahrerin des PKW konnte nicht rechtzeitig ausweichen oder abbremsen und wurde bei dem Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr fuhr zum Unfallort und schnitt die Frau aus ihrem Fahrzeug heraus. Sie wurde mit schweren Verletzungen in das Werner-Forßmann-Krankenhaus gebracht, so die Polizei in einer Mitteilung am Freitag.