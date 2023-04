Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß der Jugendliche am Donnerstagnachmittag (20.4.) in der Liebenwalder Straße, Ecke Castrop-Rauxel-Allee, gegen das Auto einer 34-Jährigen.

Diese wollte links abbiegen und nahm dem Moped die Vorfahrt. Dabei stürzte der junge Mann. Rettungskräften brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 34-jährige Fahrerin erlitt zwar nur leichte Verletzungen, wurde aber auch ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.