Auf der Bahnstrecke zwischen Herzberg und Löwenberg kam es am Sonnabend gegen 12 Uhr zu einem tragischen Unfall. Wie die Polizeiinspektion Oberhavel mitteilte, sießen an dem unbeschrankten Bahnübergang an der Kreisstraße in Grieben ein Zug der Niederbarnimer Eisenbahn und ein Pkw zusammen. Das A...