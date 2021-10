Durch die Schleusenmeisterin der Schleuse Marienthal am Wentowkanal wurde am Montagnachmittag das Fehlen eines Feuerlöschers auf dem Schleusengelände festgestellt. Ein Rettungsring wurde aus seiner Halterung entnommen und in die Schleusenkammer geworfen.

Rettungsstange wurde auf dem Gelände gefund...