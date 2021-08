Ein neues Wohngebiet zu schaffen ist Ziel eines fraktionsübergreifenden Antrags, der in der nächsten Stadtverordneten-Sitzung in Fürstenberg beraten werden soll. Auffällig: Es tangiert Flächen, die eigentlich in den Planungen des Landes eine wichtige Rolle für den Bau einer B 96 Mittelvariante spielen.