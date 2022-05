Ingo, 60 Jahre,

aus Kurtschlag

Der 60-jährige Ingo ist Klempner und seit 30 Jahren mit Rohrzange und Schnüffelstück in Zehdenick und Umgebung auf Tour. „Gibt es ein unlösbares Problem mit einem Wasserhahn oder einer Toilette, ist er auch in unserem Dorf Kurtschlag so schnell es geht zur Stelle!“, beschreibt seine Frau ihren Ingo, einem Ur-Kurtschläger.

„Nach Feierabend schwingt er sich auf sein Fahrrad, fährt ins Dorf, trifft dort Kumpels und schmiedet mit ihnen Pläne, wie man kostengünstig unser Haus und unseren Hof instandhalten kann.

Als bester Opa, wo gibt, ist er sehr beliebt. Die Enkel kommen in den Ferien aus Berlin und sind ganz verrückt danach, mit Opa die Hühnereier aus den Nestern zu holen und mit ihm und Hund Luna eine Fahrradtour zu starten.“

