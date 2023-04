Zwei Verkäuferinnen, die an jenem Tag im Pressefachgeschäft Eckert am Bahnhof von Hennigsdorf Dienst hatten, wird der 12. Februar für immer im Gedächtnis bleiben. An jenem Sonntag wurden sie gegen 17.10 Uhr von zwei Männern überfallen, die Bargeld und Tabakwaren raubten. Die Verkäuferinnen wu...