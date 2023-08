Neues Stadtbad im Test – was gefällt und was nicht perfekt ist

Baden in Hennigsdorf

In knapp drei Wochen öffnet das Stadtbad in Hennigsdorf. Wir verraten schon, ob Bau und Einrichtung gelungen sind und was das Bad bietet. Dazu Infos zu Preisen fürs Parken, Schwimmen und Saunieren.