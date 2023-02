Am kommenden Sonnabend (11. Februar) empfiehlt es sich, zwischen Hennigsdorf und Neuruppin sowie weiter Richtung Wittstock und Wittenberge aufs Auto umzusteigen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass der Zugverkehr ab dem Abend bis in den frühen Sonntag (12. Februar) hinein eingestellt wird. Das betrifft sowohl·den Prignitz-Express RE6 zwischen Hennigsdorf, Velten, Kremmen und Neuruppin und weiter gen Norden als auch die zwischen Kremmen und Hennigsdorf verkehrende Regionalbahn RB55.

Von Hennigsdorf startet der letzte Prignitz-Express Richtung Neuruppin um 18.52 Uhr. Dieser fährt über die Fontanestadt hinaus aber nur noch bis Wittstock. Der Zugbetrieb weiter nach Wittenberge wird schon zwei Stunden früher eingestellt. Die letzte Regionalbahn nach Kremmen fährt in Hennigsdorf um 19.13 Uhr ab.

Busse brauchen wesentlich länger

Von Neuruppin-West kann letztmalig um 19.24 Uhr über Hennigsdorf nach Berlin-Charlottenburg gefahren werden. Die letzte Regionalbahn (RB55) startet in Kremmen um 20.06 Uhr. Alle nachfolgenden Züge werden durch Busse ersetzt. Dabei ist zu beachten, dass der Schienenersatzverkehr von den üblichen Abfahrtzeiten abweicht. Durch die längeren Fahrtzeiten der Busse können die Differenzen bis zu einer Stunde betragen.

Während die Züge zwischen Hennigsdorf und Velten normalerweise rund 30 Minuten brauchen, verlängert sich die Fahrtzeit per Bus auf bis zu knapp zwei Stunden. Zu beachten ist auch, dass die Haltestellen der Busse teils deutlich entfernt vom Bahnhof liegen. Das betrifft vor allem Wustrau-Radensleben, Beetz-Sommerfeld und Schwante.

Der Grund für diese Einschränkungen sind Arbeiten am elektronischen Stellwerk in Pritzwalk. Der Zugverkehr wird auf beiden Linien am Sonntag um 3.45 Uhr wieder aufgenommen.