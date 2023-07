Im August müssen sich Pendler, die auf die Deutsche Bahn setzen, auf allen von und nach Hennigsdorf führenden Strecken – außer der S-Bahn – wieder auf Einschränkungen und teils erheblich längere Fahrzeiten einstellen. Das betrifft sowohl den Prignitz-Express (RE6) als auch die zwischen Kremmen und Hennigsdorf verkehrenden Züge der RB55. Darüber hinaus ist auch die Regionalbahn RB20, die zwischen Oranienburg, Hennigsdorf und Potsdam-Golm verkehrt, betroffen.

Der Prignitz-Express wird von Sonntag (6. August), 21 Uhr, bis Dienstag, 8. August, 2.45 Uhr, nur auf einer verkürzten Strecke fahren. Die von Neuruppin kommenden Züge enden in Velten. Von dort aus verkehren als Ersatz Busse nach Berlin-Spandau mit Halt in Hennigsdorf und Falkensee. Der Ersatzverkehr fährt natürlich auch in umgekehrter Richtung.

Busse brauchen deutlich länger

Allerdings müssen sich die Pendler auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen. Während der RE6 für die Strecke zwischen Spandau und Velten 35 Minuten braucht, benötigt der Schienenersatzverkehr dafür mehr als eine Stunde. Entsprechend früher gegenüber dem normalen Fahrplan, nämlich zirka eine halbe Stunde, fahren daher die Busse von der Haltestelle S- und U-Bahnhof Spandau ab. In Hennigsdorf geht die Busfahrt nach Velten eine Viertelstunde früher los. Dort bleiben in beide Fahrtrichtungen jeweils acht bis zehn Minuten Zeit, um zwischen Bahn und Bus zu wechseln.

Kremmen nur mit dem Bus erreichbar

Im selben Zeitraum fallen auch alle Verbindungen der zwischen Kremmen und Hennigsdorf verkehrenden Regionalbahn RB55 aus. Auch hier wird Schienenersatzverkehr per Bus angeboten. Die Fahrzeiten verdreifachen sich von 22 auf 48 Minuten.

Zudem kommt es auf der montags bis freitags über Hennigsdorf verkehrenden Bahnlinie RB20 (Oranienburg-Golm) im August zu massiven Einschränkungen.

Los geht es am Montag, 7. August. An diesem Tag fallen alle Verbindungen auf der gesamten Strecke aus. Die Fahrzeit der als Ersatzverkehr fahrenden Busse verdoppelt sich auf 40 Minuten. Zu beachten ist zudem, dass diese in Oranienburg etwa eine halbe Stunde früher, in Hennigsdorf hingegen zehn Minuten später losfahren.

Zwischen Dienstag, 8. August, und Mittwoch, 16. August, wird der Zugverkehr zwischen Oranienburg und Hennigsdorf eingestellt. Bis zum 14. August gibt es zwischen Oranienburg und Hennigsdorf ein Ersatzverkehr per Bus. Am 15. und 16. August verkehren die Busse nur zwischen Hohen Neuendorf und Hennigsdorf.

Einschränkungen sind wegen Arbeiten an Brücken notwendig

Die detaillierten Angaben zu den Einschränkungen auf den drei Bahnlinien sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com/berlin-bb zu finden.

Als Grund für die Einschränkungen gibt die Deutsche Bahn die Arbeiten an den Bahnbrücken in Hennigsdorf (Marwitzer Straße) und Hohen Neuendorf an.