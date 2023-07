Fast zwei Jahre ist es her, dass im Stadtteil Nord von Hennigsdorf eine Serie von Bränden in Kellern und Hausfluren von Mehrfamilienhäusern begann, die die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels in Angst und Schrecken versetzten. Der heiße Herbst in Nord dauerte von September bis Dezember 2021. ...