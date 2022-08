Ein Knall hat in der Nacht zu Donnerstag eine Zeugin gegen 1.35 Uhr in Hennigsdorf aufgeschreckt. Das laute Geräusch rührte offenbar von einem Auto her, das in der Kralupyer Straße in Wohngebiet Nord brannte. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Die Hennigsdorfer Feuerwehr eilte vor Ort. Die Löscharbeiten an dem brennenden Wagen dauerten laut Polizeiangaben bis kurz vor 2 Uhr. An dem Nissan entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.