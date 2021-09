Das schöne Wetter lockt am Sonntag zahlreiche Menschen auf die Straße. Auch die Bundestagswahl kann davon profitieren, dass die Menschen sich nicht scheuen, überhaupt vor die Tür zu gehen. In Hennigsdorf herrscht in den Wahllokalen am Sonntagvormittag reger Betrieb. Der Erste steht schon sechs M...