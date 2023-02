Angriff auf Pfleger – so wurde der Täter vor Gericht bestraft

Seitdem an Silvester 2022 Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen Opfer von Angriffen wurden, sind solche Straftaten in aller Munde. Jetzt wurde ein Mann in Oranienburg verurteilt, der Menschen angriff, die ihm geholfen haben.