In Hennigsdorf trieb am Dienstag, 25. Juli, eine sechsköpfige Gruppe ihr Unwesen. Der Polizei sind Übergriffe auf zwei Männer bekannt, die bedroht, geschlagen und ausgeraubt wurden. Die Taten ereigneten sich in den späten Abendstunden.

Zunächst wurde gegen 22.40 Uhr ein 18-Jähriger in der Berliner Straße durch die bisher unbekannten Täter geschlagen und dann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert. „Als er der Aufforderung nachkam und einen geringen dreistelligen Geldbetrag aushändigte, entfernten sich die Angreifer in Richtung Bahnhof“, berichtet Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirekton Nord.

Am Bahnhof gingen die sechs Personen dann offenbar zielgerichtet auf einen 50-Jährigen zu und schlugen auf diesen ein. Anschließend entwendeten sie das Mobiltelefon und Bargeld des Opfers.

Der 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 50-Jährige benötigte keine medizinische Behandlung.

Die anschließende weiträumige Suche nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen.