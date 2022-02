Im Fall des am 13. Januar dieses Jahres in Berlin-Gesundbrunnen ermordeten Mann, der aus Hennigsdorf stammen soll, hat die Polizei am Mittwoch (2. Februar) im Stadtteil Wedding einen Verdächtigen festgenommen hat. Die Festnahme sei gegen 6 Uhr am Morgen in einer Wohnung erfolgt. Ob es sich dabei um...